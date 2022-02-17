Ястремська не змогла пробитись у півфінал турніру в ОАЕ
Даяна Ястремська останньою серед українок зачохлила ракетку на турнірі WTA 500 у Дубаї. Українська тенісистка зупинилась на стадії чвертьфіналу.
Маркета Вондроушова – Даяна Ястремська 2:0 (7:5, 6:4)
1 годину 42 хвилини – саме стільки тривала боротьба за путівку у півфінал престижного турніру між 22-річною чешкою та її 21-річною суперницею з України. На жаль, остання з українок покинула змагання, повідомляє 24 канал.
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У першому сеті українська тенісистка була близька до перемоги у партії. Однак розгубила перевагу за 2:5 на табло. Вондроушова взяла п'ять геймів поспіль та залишила перший сет за собою – 7:5.
У другій партії Ястремська знову повела у рахунку, але вдруге її втратила. Три гейми поспіль від чешки поставили крапку у матчі – 6:4.
Даяна Ястремська не змогла пробитись у півфінал турніру в ОАЕ.
За поєдинок українка двічі подала на виліт, зробила три подвійні помилки та використала лише два брейк-пойнти із семи можливих.
- Наступною суперницею кривдниці Ястремської буде росіянка Вероніка Кудерметова. Зустріч відбудеться 19 лютого.
- В іншому півфіналі зійдуться Олена Остапенко з Латвії та румунка Сімона Халеп (18 лютого).