Маркета Вондроушова – Даяна Ястремська 2:0 (7:5, 6:4)

1 годину 42 хвилини – саме стільки тривала боротьба за путівку у півфінал престижного турніру між 22-річною чешкою та її 21-річною суперницею з України. На жаль, остання з українок покинула змагання, повідомляє 24 канал.

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У першому сеті українська тенісистка була близька до перемоги у партії. Однак розгубила перевагу за 2:5 на табло. Вондроушова взяла п'ять геймів поспіль та залишила перший сет за собою – 7:5.

У другій партії Ястремська знову повела у рахунку, але вдруге її втратила. Три гейми поспіль від чешки поставили крапку у матчі – 6:4.

Даяна Ястремська не змогла пробитись у півфінал турніру в ОАЕ.

За поєдинок українка двічі подала на виліт, зробила три подвійні помилки та використала лише два брейк-пойнти із семи можливих.

Наступною суперницею кривдниці Ястремської буде росіянка Вероніка Кудерметова. Зустріч відбудеться 19 лютого.

В іншому півфіналі зійдуться Олена Остапенко з Латвії та румунка Сімона Халеп (18 лютого).

До слова. Ястремська та інша українка Марта Костюк зіграють на турнірі WTA 1000 у Досі. Українки вже дізнались своїх суперниць. Даяна зустрінеться з Жаклін Крістіан із Румунії, а Марта вийде на корт проти Мубараки аль-Наїмі з Катару.