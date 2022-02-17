Маркета Вондроушова – Даяна Ястремская 2:0 (7:5, 6:4)

1 час 42 минуты – именно столько длилась борьба за путевку в полуфинал престижного турнира между 22-летней чешкой и ее 21-летней соперницей из Украины. К сожалению, последняя из украинок покинула соревнования, сообщает 24 канал.

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В первом сете украинская теннисистка была близка к победе в партии. Однако растеряла преимущество за 2: 5 на табло. Вондроушова взяла пять геймов подряд и оставила первый сет за собой – 7:5.

Во второй партии Ястремская снова повела в счете, но во второй раз ее потеряла. Три гейма подряд от чешки поставили точку в матче – 6:4.

Даяна Ястремская не смогла пробиться в полуфинал турнира в ОАЭ.

За поединок украинка дважды подала на вылет, сделала три двойные ошибки и использовала только два брейк-пойнта из семи возможных.

Следующей соперницей обидчицы Ястремской будет россиянка Вероника Кудерметова. Встреча состоится 19 февраля.

В другом полуфинале сойдутся Елена Остапенко из Латвии и румынка Симона Халеп (18 февраля).

К слову. Ястремская и другая украинка Марта Костюк сыграют на турнире WTA 1000 в Дохе. Украинки уже узнали своих соперниц. Даяна встретится с Жаклин Кристиан из Румынии, а Марта выйдет на корт против Мубараки аль-Наими из Катара.