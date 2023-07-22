Потрібна робота над помилками: Магучіх оголосила перерву у виступах

Українська зірка легкої атлетики Ярослава Магучіх двічі поспіль займала третє місце на етапах Діамантової ліги. Це абсолютно не той результат, на який розраховувала спортсменка.

Ярослава Магучіх блискуче розпочала літній сезон. Лідерка збірної України виграла етап Діамантової ліги в Рабаті та турнір в Нідерландах. У Польщі Ярослава продемонструвала справжній майстер-клас та стала чемпіонкою Європейських ігор-2023. Проте потім трапився спад у результатах.

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Магучіх: Без помилок ми не можемо вдосконалюватися

Магучіх двічі діставалася "бронза" етапів Діамантової ліги у Лозанні та Монако, а змагання в Хожуві вона взагалі пропустила. Це змусило українську легкоатлетку зробити паузу у виступах та краще підготуватися до чемпіонату світу. Про це вона заявила одразу після завершення етапу у Монако.

"Я очікувала, що стрибну трохи вище. Але було кілька складних днів перед змаганнями. Я запізнилася на рейс до Хожува, потім виникли інші проблеми, тому я щаслива бути тут і виступати перед цією чудовою публікою. Я бачила всіх цих дітей, які вболівали за нас, і це викликало в мене такі емоції. Продовжуємо працювати.

Це мої останні змагання перед Будапештом, і я знаю, що мені є над чим працювати. Я не знаю, де я тренуватимуся, але, можливо, я проведу тренувальний збір у Бельгії, де ми зараз живемо, або в Естонії. Без помилок ми не можемо вдосконалюватися, тому я готова працювати над ними, щоб бути готовою до чемпіонату світу", – сказала Магучіх.

Таким чином, протягом місяця Ярослава Магучіх не братиме участь у змаганнях. Чемпіонат світу-2023 з легкої атлетики розпочнеться 19 серпня у столиці Угорщини Будапешті. Кваліфікація у жіночих стрибках у висоту відбудеться у п'ятницю, 25 серпня.