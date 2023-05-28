Ярослава Магухіч виборола золоту медаль на етапі Діамантової ліги. Українка встановила рекорд сезону у світі, пише 24 Канал.

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Ведуть боротьбу між собою

Ярослава Магухіч змогла вийти на п'єдестал пошани на етапі Діамантової ліги, який проходить в Рабаті (Марокко). Українська легкоатлетка видала найкращий результат, що і допомогло їй стати найкращою на змаганнях. Компанію на п'єдесталі їй скала інша українка Ірина Геращенко, яка стала другою за підсумками світової першості. Ще одна представниця України Юлія Левченко не потрапила до списку призерок, оскільки посіла 6-е місце змагань.

Ярослава Магучіх перші спроби на 1,81 та 1,87 метрів пропускала. Українській легкоатлетці з другого шансу вдалося стрибнути на 1,95 метра. Такого результату їй вистачило, аби перемогти. Проте на досягнутому Ярослава не зупинилася. Магучіх вирішила продовжувати, а на позначці в 2,01 метра вона встановила новий рекорд сезону у світі. Також українці вдалося показати рекорд зустрічі (попередній показник був 1,97 метра).

Нагадаємо. Ярослава до першості в Марокко підійшла лідеркою світового сезону, оскільки легкоатлетка уже стрибала на 2 метри на своєму єдиному старті перед Рабатом. Тоді Магучіх вдалося здобути "золото" на змаганнях у Найробі (Кенія).

Ірина Геращенко ж у свою чергу виборола срібну медаль на етапі Діамантової ліги. Українка видала результат 1,91 метра, що і подарувало їй призове місце. До того ж для Геращенко ці змагання були першими в новому сезоні. А от Юлія Левченко стрибнула на 1,81 метра. З таким результатом вона поділила 6-у позицію з представницею Італії. Нагадаємо, що українці не виступали на першому етапі Діамантової ліги, який відбувся у Досі (Катар).

Результати етапу Діамантової ліги в Марокко