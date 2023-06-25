Ярослава Магучіх виграла золоту медаль у стрибках у висоту на Європейських іграх. Дана нагорода стала третьою найвищого ґатунку для України з легкої атлетики на змаганнях у Польщі.

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Ще у четвер, 22-го червня, Ярослава Магучіх, яка була фавориткою континентальної першості, показала результат 1,97 метра і стала найкращою у другому дивізіоні. Жодна зі спортсменок першого та третього дивізіонів так і не змогли перевершити результату української легкоатлетки. Таким чином, Магучіх і стала тотальною тріумфаторкою Європейських ігор-2023 у даній дисципліні.

Варто відзначити, що найкраща спортсменка першого дивізіону Навал Меніке, яка є представницею Франції виборола “бронзу” на змаганнях, друге місце на п'єдесталі пошани дісталося румунській легкоатлетці Даніеле Станчу, яка була суперницею Ярослави у другому дивізіоні.

Нагадаємо. "Золото” Магучіх стало для України тертім у легкій атлетиці на Європейських іграх-2023. Раніше Марина Бех-Романчук стала чемпіонкою у потрійному стрибку, а найкращою у бігу на 800 метрів виявилась Наталія Кроль.

До слова, тріумф на змаганнях у Польщі став для Ярослави 11-им "золотом" у всіх змаганнях сезону-2023. Одні з останніх її тріумфів припали на першість FBK Games в рамках турніру Continental Gold Tour в Нідерландах, а також на змаганнях у Марокко, де Ярослава встановила рекорд сезону у світі.