Магучіх пропустить етап Діамантової ліги через банальну причину

У неділю, 16 червня, в польському Хожеві відбудеться черговий етап Діамантової ліги з легкої атлетики. У змаганнях не зможе взяти участь чемпіонка Європейських ігор-2023 Ярослава Магучіх.

Українська легкоатлетка була у списку учасниць етапу в Хожуві. Проте у день змагань її прізвище раптово зникло із заявки.

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Скасований авіарейс

За інформацією джерела, Ярослава не встигла прибути до Хожува. Річ у тім, що спочатку її рейс затримали, а потім взагалі скасували. Тож саме через проблему з авіаперевізником українська стрибунка пропустить змагання у Хожуві.

Зазначимо, що за відсутності чемпіонки Європейських ігор-2023 Україну представлятимуть Юлія Левченко, Ірина Геращенко та Катерина Табашник. Етап у польському Хожуві повинен був стати шостим для Магучіх. На попередніх змаганнях Діамантової ліги вона здобула чотири перемоги, а одного разу задовольнилася "бронзою".

Наступний старт Ярослави Магучіх запланований на 21 липня. Це буде черговий етап Діамантової ліги, який відбудеться в Монако. Будемо сподіватися, що цього разу авіаперевізники не підведуть.