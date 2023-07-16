Магучіх пропустить етап Діамантової ліги через банальну причину
Джерело:Суспільне Спорт
У неділю, 16 червня, в польському Хожеві відбудеться черговий етап Діамантової ліги з легкої атлетики. У змаганнях не зможе взяти участь чемпіонка Європейських ігор-2023 Ярослава Магучіх.
Українська легкоатлетка була у списку учасниць етапу в Хожуві. Проте у день змагань її прізвище раптово зникло із заявки.
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Скасований авіарейс
За інформацією джерела, Ярослава не встигла прибути до Хожува. Річ у тім, що спочатку її рейс затримали, а потім взагалі скасували. Тож саме через проблему з авіаперевізником українська стрибунка пропустить змагання у Хожуві.
Зазначимо, що за відсутності чемпіонки Європейських ігор-2023 Україну представлятимуть Юлія Левченко, Ірина Геращенко та Катерина Табашник. Етап у польському Хожуві повинен був стати шостим для Магучіх. На попередніх змаганнях Діамантової ліги вона здобула чотири перемоги, а одного разу задовольнилася "бронзою".
Наступний старт Ярослави Магучіх запланований на 21 липня. Це буде черговий етап Діамантової ліги, який відбудеться в Монако. Будемо сподіватися, що цього разу авіаперевізники не підведуть.
- Нагадаємо, що Ярослава Магучіх у 2023 році стала чемпіонкою Європи в приміщенні. Найкращий результат зимового сезону вона продемонструвала на турнірі в Меці – 2,02 метра.
- Магучіх стала чемпіонкою Європейських ігор-2023 з результатом 1,97 метра.
- Особистий рекорд Магучіх у стрибках на відкритому повітрі становить 2,05 метра.