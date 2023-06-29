У швейцарській Лозанні на етапі Діамантової ліги відбулось змагання зі стрибків у висоту. Серед 11-ти учасників турніру було троє українок, пише 24 канал.
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Участь у змаганнях взяли Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко. До цього Ярослава здобула 11 перемог поспіль, але цього разу задовольнилась бронзою.
Магучіх підкорила позначку 1,97 метра, а ось Геращенко стрибнула рівно на 2 метри. Це принесло їй срібну нагороду, тоді як перемога дісталась легкоатлетці з Австралії Ніколі Оліслагерс.
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Дівчина підкорила 2,02 метра і на один сантиметр перевершила рекорд сезону, який раніше встановила Магучіх. Що ж стосується Юлії Левченко, то спортсменка з Бахмута стала п'ятою з показником 1,94 метра.
Результати змагання зі стрибків у висоту в Діамантовій лізі, Лозанна:
- Нікола Оліслагерс (Австралія) - 2,02 метра
- Ірина Геращенко (Україна) - 2,00 метра
- Ярослава Магучіх (Україна) - 1,97 метра
- Морган Лейк (Велика Британія) - 1,94 метра
- Юлія Левченко (Україна) - 1,94 метра