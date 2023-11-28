Унікальне досягнення: український футболіст побив рекорд клубу АПЛ, що тримався 76 років – відео

У суботу, 25 листопада, Брентфорд на своєму полі приймав лондонський Арсенал. У цій зустрічі вперше в кар'єрі в основному складі на матч АПЛ вийшов український півзахисник Єгор Ярмолюк.

Гра закінчилася з рахунком 0:1. Український гравець "бджіл" провів на полі 71 хвилину й був замінений, коли він ще був рівним.

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Ярмолюк увійшов в історію Брентфорда

Попри поразку, Єгор має всі підстави бути задоволеним своїм виступом. Він зіграв дуже зріло та впевнено й зовсім не виглядав чужорідним тілом під час матчу. Ба більше, дебют в основі поєдинку АПЛ став знаковою подією не тільки для українського півзахисника, а і його клубу.

Ярмолюк встановив клубний рекорд Брентфорда, ставши наймолодшим гравцем "бджіл" з 1947 року, який зіграв у рамках матчу елітного англійського дивізіону з перших хвилин. Він це зробив у віці 19 років, 8 місяців та 24 днів.

Під час матчу українець здійснив 23 дотики до м’яча, виконав 11 з 16 успішних передач, наніс 1 удар по воротах суперника (у площину) та виграв 1 з 4 єдиноборств.

Дивіться відео з нарізкою дій Ярмолюка в матчі проти "канонірів"

Зазначимо, що наступний матч Брентфорд зіграє 2 грудня проти Лутон Таун. Стартовий свисток пролунає о 17:00.

. Єгор Ярмолюк у сезоні-2023/2024 зіграв за Брентфорд 6 матчів у всіх турнірах, результативними діями поки не відзначався.