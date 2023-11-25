Брентфорд – Арсенал 0:1

Гол: Гаверц, 89

Прямі конкуренти Арсеналу у боротьбі за чемпіонство АПЛ Манчестер Сіті та Ліверпуль зіграли внічию (1:1). Тож "каноніри" зобов'язані були скористатися таким шансом очолити таблицю, пише 24 Канал.

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Все вирішив пізній гол Гаверца

У стартовому складі "бджіл" вперше вийшов Єгор Ярмолюк. Тренер Брентфорда Томас Франк довірив українському хавбеку розпочати матч з перших хвилин.

У старті Арсеналу на лівому фланзі захисту вже звично грав Олександр Зінченко. Імениті гості заволоділи ініціативою та системно почали розхитувати захист Брентфорда. На вістрі атаки гостро діяв Леандро Троссард. У середині першого тайму Зінченко ледь не став автором гольової передачі, але м'яч після удару бельгійського вінгера просвистів над поперечиною.

На 41-й хвилині Троссард зіграв на добиванні та головою спрямував м'яч у сітку. Однак арбітр матчу скасував взяття воріт, зафіксувавши офсайд.

В середині другого тайму Єгор Ярмолюк мав можливість вписати своє прізвище на табло. Українець сильно пробив по воротах, але Ремсдейл впорався з ударом.

Зінченко вирішив не відставати від Ярмолюка і теж пробив здалеку. Втім, його постріл взяв на себе захисник, який вибив м'яч на кутовий.

Долю поєдинку вирішив Кай Гаверц. На 89-й хвилині німецький хавбек "канонірів" скористався навісом Сака та головою спрямував м'яч по центру воріт.

Завдяки цій перемозі Арсенал вийшов на перше місце в таблиці АПЛ. Підопічні Артети на одне очко випереджають Манчестер Сіті.

Брентфорд не зумів витіснити Челсі з 10-го місця та зберіг за собою 11-те. У команди Ярмолюка – 16 пунктів.

Відеоогляд матчу Брентфорд – Арсенал