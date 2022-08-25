Приніс перемогу команді Реброва: Ярмоленко забив дебютний гол за Аль-Айн
25 серпня 2022 , 21:55Читать новость на русском
Аль-Айна 25 серпня провів товариський матч проти Хаур-Факкана у передсезонній підготовці до нового сезону ОАЕ. Андрій Ярмоленко відзначився першим голом у футболці Аль-Айна.
Перший переможний гол
Сергій Ребров випустив Андрія Ярмоленка у стартовому складі. Вже у першому таймі команда українського спеціаліста вела у рахунку 2:0, пише 24 канал.
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Український вінгер взявся за справу на початку другої частини гри. На 61-й хвилині Ярмоленко відзначився дебютним голом за нову команду. Андрій провів на полі увесь поєдинок.
Суперника вистачило лише на гол престижу. У підсумку – 3:1, перемога Аль-Айна.До слова. 2 вересня Аль-Айн матчем проти Аджмана стартує у новому сезоні ОАЕ.
Коротко про перехід Ярмоленка в Аль-Айн
- 32-річний правий вінгер перейшов на правах вільного агента в Аль-Айн. Капітан збірної України розповідав, що перед цим мав розмову з головним тренером команди Сергієм Ребровим, під керівництвом якого вдруге попрацює у своїй кар'єрі.
- Свій перший поєдинок за Аль-Айн провів 25 липня проти Ханкофен-Хайлінга, який закінчився мінімальною перемогою підопічних Реброва (0:1).