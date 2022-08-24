Ярмоленко: Я вірю у перемогу

Один із лідерів "синьо-жовтих" оригінально підійшов до привітання з національним святом. Андрій Ярмоленко привітав земляків та рідну країну разом із двома синами.

Читайте також "Стоїмо разом із народом": АПЛ та клуб Миколенка привітали українців із Днем Незалежності

Футболіст Аль-Айна зауважив, що з кожним днем Україна наближається до своєї перемоги. Після щирих слів Ярмоленко процитував уривок із вірша легендарного поета Тараса Григоровича Шевченка.

"З Днем Незалежності, люба моя країна. Радий вітати зі світом кожного українця. Найбільша цінність для нас – це свобода. І кожного дня ми прокидаємося вільними та сильними. Кожного для ми наближаємося до своєї перемоги, і я вірю в перемогу, впевнений, що обов'язково переможемо", – сказав Андрій.

Свою Україну любіть.

Любіть її… во врем'я люте,

В останню, тяжкую мінуту

За неї Господа моліть,

– процитував Ярмоленко.

Після чого син футболіста Іван привітав з Днем Незалежності, а інший син Данило додав: "Слава Україні". Андрій Ярмоленко відповів: "Героям Слава".

Сім'я Ярмоленка привітала з Днем Незалежності: дивіться відео

Відзначимо, що від 24 лютого Андрій Ярмоленко активно допомагає українцям у війні проти окупантів.

Нагадаємо, що вінгер перейшов із англійського Вест Хема до Аль-Айна, де командою керує наставник Сергій Ребров.