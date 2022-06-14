Україна – Ірландія 1:1

Голи: Довбик, 47 – Коллінз, 32

Перша зустріч між цими командами закінчилась мінімальною перемогою України у Дубліні (1:0). Слід відзначити, що у тій грі Олександр Петраков зробив величезний експеримент зі складом, але навіть це не стало на заваді перемозі. Єдиний гол у матчі забив Віктор Циганков, який не встиг вийти на заміну, як відзначився м'ячем, пише 24 канал.

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Матч розпочався з удару головою від Найта, але останнім до м'яча доторкнувся захисник України. Дуже повільний темп взяли українці з перших хвилин.

На 11-й хвилині Маліновський вперше розрядив свою ліву гармату, але Келлехер потягнув потужний постріл півзахисника Аталанти.

Через п'ять хвилин дуже гостро було біля воріт Різника. Перротт зовсім вільний опинився у штрафному суперника. М'яч після його удару головою у дальній верхній кут пролетів поруч зі стійкою. Ярмоленко до кінця недопрацював із опонентом.

Миколенко змарнував чудовий момент забити. Віталій отримав передачу у штрафному, але пробив прямо по центру воріт Ірландії, де перебував Келлехер. Вбивчий момент був у захисника Евертона.

Беззубий тайм від "синьо-жовтих"

На жаль, після екватора першого тайму Україна зазнала кадрової втрати. Маліновський отримав пошкодження після боротьби, Руслан намагався продовжити гру, але не зумів. Замість нього на футбольному полі з'явився Михайло Мудрик.

На 32-й хвилині Шапаренко невдало віддав у центр поля на Ярмоленка, який теж винен у цьому епізоді. Коллінз перехопив передачу, майстерно обіграв двох гравців "синьо-жовтих" та пробив під стійку. У Різника не було шансів – 0:1.

Мудрик класно доборовся до кінця за м'яч, прицільно віддав під удар Караваєву. Однак Олександру не вдалось зловити м'яч на ногу.

Ірландці були на голову сильніші

Могли ірландці подвоїти перевагу на табло. Найт пробив з-під ноги Забарного. Різник врятував команду від гола.

Ярмоленко обігрався з Довбиком та опинився на футбольному полі. Андрій сигналізував арбітру про фол, але той навіть не думав призначати пенальті.

Зінченко намагався пробити у падіння, Олександру не вистачило зовсім трішки, щоб дотягнувся як слід до м'яча після передачі від Караваєва.

Перша 45-хвилинка закінчилась штрафним від українців, який вершився тим, що м'яч до рук забрав голкіпер гостей. На перерву національні команди пішли за мінімальної переваги у рахунку Ірландії – 0:1. Безхарактерний тайм від "синьо-жовтих". У роздягальні Петраков повинен був знайти слова, які повністю б змінили хід матчу.

Після перерви українці заграли зовсім інакше. Дві хвилини знадобились "синьо-жовтим", щоб зрівняти цифри на табло. Ярмоленко отримав передачу з глибини поля, показав свою майстерність та класно віддав на Довбика. Артему нічого не залишалось, як пробити у порожні ворота суперника – 1:1.

Відео голу Довбика

Схоже, що головний тренер України достукався до своїх підопічних.

Щоправда, цей гол не надламав ірландців, які не збирались відсиджуватись в обороні.

Мудрик, віддав на Миколенка, який прибіг у штрафний суперника. Віталій потужно прострілив вздовж воротарського майданчика, але жоден з партнерів по команді не відгукнувся на цей чудовий простріл. Українці класно прорвали фланг гостей.

Мудрик класно протягнувся м'яч до штрафного, але дещо перемудрував та разом із ним вилетів за межі поля.

Дуже складно далась українцям кінцівка матчу.

Україна розписала мирову з Ірландією – 1:1. Підопічні Петракова стартували у Лізі націй-2022/2023 без поразок – дві перемоги та одна нічия.