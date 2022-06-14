Автор першого голу "синьо-жовтих"

Першу частину матчу проти Ірландії українські футболісти провалили. Тому у перерві на них чекала серйозна розмова з Олександром Петраковим, пише 24 канал.

До теми Повернення капітана: Петраков оголосив бойовий склад збірної України на матч проти Ірландії

Не встиг коментатор матчу назвати склади збірних, як Довбик зрівняв цифри на табло – 1:1. Ярмоленко став адресатом передачі з глибини поля. Майстерно "пошив у дурні" опікуна та прострілив на дальню стійку. Довбик зустрівся із м'ячем та пробив вже у порожні ворота.

Артем вийшов у стартовому складі України замість основного форварда Романа Яремчука, який напередодні отримав травму.

Відео голу Довбика

Нагадаємо, що перша 45-хвилинка закінчилась повною перевагою гостей, яка була втілена у гол.