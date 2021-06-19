Прошу журналістів не вигадувати, – Ярмоленко спростував чутки про конфлікт з Марлосом

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко розставив усі крапки над "і" у питанні щодо конфлікту з Марлосом. За його словами, жодних суперечок між футболістами немає.

Хавбек зазначив, що в української національної команди хороший колектив. Про це він повідомив у коментарі Дмитру Поворознюку.

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Прошу журналістів не вигадувати різних історій, наче у нас конфлікти чи ще щось. У нас все добре, ми всі готуємося, всі підтримуємо один одного,

– сказав футболіст.

Андрій Ярмоленко додав, що отримує задоволення від перебування у стані збірної України.

Що відомо про конфлікт Ярмоленка та Марлоса

У матчі проти Нідерландів на Євро-2020 Марлос вийшов на заміну Олександру Зубкову, який отримав травму. Однак не зміг увійти в гру, за що справедливо отримав "на горіхи" від Андрія Ярмоленка.

Після цього між футболістами начебто виник конфлікт. Проте, практично одразу журналісти Ігор Циганик та Віктор Вацко спростували ці чутки. Перший заявив, що капітан підбадьорив деяких партнерів.

Своєю чергою Віктор Вацко взагалі розніс інформацію про конфлікт: "Я не розумію нах*ра розганяти фейкову історію про нашу команду нашим же медіа перед найважливішим матчем турніру? Нах*ра нагнітати, щось із чогось висмоктуючи?".

Усі гравці національної команди в один голос заявили, що конфлікту немає.