Шевченко про атмосферу у збірній Україні
Андрій Шевченко прокоментував інформацію про конфлікт у збірній України, яка виявилась фейком. Своїми словами наставник лише підтвердив спростування напруженої ситуації у команді.
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Шевченко назвав конфлікт між Марлосом та Ярмоленком лише чутками, які не мають під собою ґрунту. У національній команді відмінна атмосфера, яка відкрита для усіх представників ЗМІ.
Був зроблений непоганий фільм про збірну. Ми показали, відкрили двері до нашої підготовки. У нас секретів немає. Про те, що вийшла якась інформація – мені навіть смішно коментувати. У збірній панує розуміння, панує хороша атмосфера, хлопці, я більше ніж упевнений, вони все віддадуть і все зроблять для того, щоб домогтися того результату, якого від нас чекають уболівальники,
– сказав Шевченко.
Конфлікт Ярмоленка та Марлос: головне
- Марлос вийшов на заміну Зубкову, який отримав травму. Але натуралізований бразилець не увійшов у гру. Андрій Ярмоленко на правах капітана висловив невдоволення у сторону Марлоса через його дії у матчі проти Нідерландів. Начебто між футболістами виник конфлікт.
- Журналісти Ігор Циганик та Віктор Вацко спростували ці чутки. Циганик заявив, що Ярмоленко підбадьорив деяких футболістів та зробив підказки, але ніяких "впихань" Марлосу не було. Вацко й взагалі розніс інформацію про конфлікт: "Я не розумію нах*ра розганяти фейкову історію про нашу команду нашим же медіа перед найважливішим матчем турніру? Нах*ра нагнітати, щось із чогось висмоктуючи?".
- Усі гравці національної команди в один голос заявили, що конфлікту немає.