Ніякого конфлікту Ярмоленко – Марлос не було

Вацко заявив, що особисто спілкувався з Ярмоленком. Футболіст збірної України спростував конфлікт з Марлосом у матчі проти Нідерландів.

Варте уваги Матч України з Північною Македонією увійде в історію Євро

Прочитав сьогодні уже навіть у німецькому Bild про конфлікт між Ярмоленком і Марлосом. Учора говорив із різними людьми, наближеними до нашої збірної. Сьогодні розмовляв з Ярмолою. Всі в один голос твердять: ніякого конфлікту Ярмоленко – Марлос і близько не було!,

– написав Вацко.

За словами Вацка, Ярмоленко заявив, що вони з Марлосом взагалі навіть словом не перекинулись. Також Вацко спростував напругу в роздягальні команди.

"І ніякого конфлікту, ніякої напруги в роздягальні збірної немає! Між жодним із футболістів! Атмосфера у команді – топ! І я не розумію нах*ра розганяти фейкову історію про нашу команду нашим же медіа перед найважливішим матчем турніру? Нах*ра нагнітати, щось із чогось висмоктуючи???", – зазначив коментатор.

З такими "друзями" і ворогів не треба

Вацко обурений, що недостовірну інформацію про збірну України розповсюджують українські ЗМІ. Першоджерелом інформації є журналіст Артем Франком. Повідомлення Франкова раніше спростував журналіст Ігор Циганик.

Якби це мало під собою бодай хоч трішки правди. Але ж це – абсолютний піз*ьож!!! З такими "друзями» і ворогів не треба. Ми всі повинні зараз бути з командою, не заважати, не шкодити, підтримувати! А час для аналізу, висновків, критики настане пізніше – за фактом глобального результату!,

– написав Вацко.

Вацко згадав чемпіонат світу-2006, на якому Україна програла перший матч Іспанії з рахунком 4:0. На тому Мундіалі команда Олега Блохіна в підсумку дійшла до 1/4 фіналу.

"Ми уже пройшли історію поразки 0:4 у стартовому матчі, після якої дісталися чвертьфіналу чемпіонату світу! Тому зараз – тільки спокій і тільки підтримка! Слава Україні! П.С.: пардон за мою французьку. Задовбало просто", – резюмував коментатор.

Україна стартувала на Євро-2020