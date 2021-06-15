Ярмоленко – Марлос: чи бути конфлікту
Вже на початку гри Андрій Шевченко був вимушений змінити травмованого Олександра Зубкова. Замість нього на футбольному полі з'явився досвідчений Марлос.
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Однак гравець Шахтаря не лише не зміг додати швидкості команді, а й неодноразово не догравав в ігрових моментах. Після матчу з'явилась інформація, що Андрій Ярмоленко на правах капітана висловив невдоволення у сторону партнера по національній команді. Начебто між футболістами виник конфлікт.
Пояснення журналіста
Журналіст Ігор Циганик простував чутки про напружені стосунки між гравця атаки збірної України. Після поєдинку це підтвердив захисник команди Ілля Забарний: "Ніякого конфлікту не було, у роздягальні все було добре. Я не знаю, хто це вигадав".
За словами Циганика, Ярмоленко підбадьорив деяких футболістів та зробив підказки: "І це правильно, тому що він досвідчений гравець, Звичайно, він має право щось висловити. Гравці подякували один одному за гру і зі стриманим оптимізмом пішли далі".
- Українська збірна стартувала з поразки на чемпіонаті Європи-2020. Підопічні Андрія Шевченка змогли створити диво та відігратись із 2:0, але в останній 10-хвилинці пропустили третій гол від нідерландців. У підсумку – 3:2 поразка України.
- В іншому матчі групи С Північна Македонія несподівано для усіх змогла показати гарну гру. Але Австрія на класі зловила втомлених суперників та вирвала звитягу 3:1.
- Після першого туру у групі С лідирує Австрія. Відразу за її спиною розташувались Нідерланди. Україна та Північна Македонія поки що пасують задніх. Наступну зустріч наші хлопці проведуть 17 червня проти Північної Македонії.