Хавбек отметил, что у украинской национальной команды хороший коллектив. Об этом он сообщил в комментарии Дмитрию Поворознюку.

Читайте также Конфликт Марлоса и Ярмоленко – это все слухи, – Андрей Шевченко

Прошу журналистов не придумывать разных историй, как будто у нас конфликты или еще что-то. У нас все хорошо, мы все готовимся, все поддерживаем друг друга,

– сказал футболист.

Андрей Ярмоленко добавил, что получает удовольствие от пребывания в стане сборной Украины.

Что известно о конфликте Ярмоленко и Марлоса

В матче против Нидерландов на Евро-2020 Марлос вышел на замену Александру Зубкову, получившему травму. Однако не смог войти в игру, за что справедливо получил "на орехи" от Андрея Ярмоленко.

После этого между футболистами якобы возник конфликт. Однако, практически сразу журналисты Игорь Цыганык и Виктор Вацко опровергли эти слухи. Первый заявил, что капитан подбодрил некоторых партнеров.

В свою очередь Виктор Вацко вообще разнес информацию о конфликте: "Я не понимаю нах*ра разгонять фейковую историю о нашей команде нашим же медиа перед самым важным матчем турнира? Нах*ра нагнетать, что-то из чего-то высасывая?".

Все игроки национальной команды в один голос заявили, что конфликта нет.