Хавбек зазначив, що в української національної команди хороший колектив. Про це він повідомив у коментарі Дмитру Поворознюку.
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Прошу журналістів не вигадувати різних історій, наче у нас конфлікти чи ще щось. У нас все добре, ми всі готуємося, всі підтримуємо один одного,
– сказав футболіст.
Андрій Ярмоленко додав, що отримує задоволення від перебування у стані збірної України.
Що відомо про конфлікт Ярмоленка та Марлоса
- У матчі проти Нідерландів на Євро-2020 Марлос вийшов на заміну Олександру Зубкову, який отримав травму. Однак не зміг увійти в гру, за що справедливо отримав "на горіхи" від Андрія Ярмоленка.
- Після цього між футболістами начебто виник конфлікт. Проте, практично одразу журналісти Ігор Циганик та Віктор Вацко спростували ці чутки. Перший заявив, що капітан підбадьорив деяких партнерів.
- Своєю чергою Віктор Вацко взагалі розніс інформацію про конфлікт: "Я не розумію нах*ра розганяти фейкову історію про нашу команду нашим же медіа перед найважливішим матчем турніру? Нах*ра нагнітати, щось із чогось висмоктуючи?".