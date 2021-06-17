Coca-Cola і Heineken зв'яжіться зі мною, – Ярмоленко на пресконференції потролив Роналду – відео

Збірна України 17 червня здобула важку перемогу в матчі проти Північної Македонії з рахунком 2:1. Героєм зустрічі став Андрій Ярмоленко – він забив гол і оформив асист.

На пресконференції після важкого поєдинку лідер нашої національної команди перебував у піднесеному настрої. Він вирішив потролити Кріштіану Роналуду, який нещодавно прибрав зі столу 2 пляшки Coca-Cola.

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А можна я дещо зроблю. Бачив, Роналду прибрав Coca-Cola – я поставлю Coca-Cola, посталю Heineken. Зв'яжіться зі мною,

– розсміявся вінгер.

Реакція мережі на жарт Яромоленка

У мереже вже охрестили післяматчеву пресконференцію Андрія Ярмоленка найкращою на Євро-2020:

"Красень. І справжній кеп";

"Що творить чортяка";

"Зараз акції повернуться та ще виростуть".

"Флешмоб" імені Роналду на Євро-2020

На пресконференції перед матчем проти Угорщини Кріштіану Роналду прибрав зі столу дві пляшки Coca-Cola та закликав уболівальників пити воду.

Повторив витівку КріРо хавбек збірної Франції Поль Погба після поєдинку з Німеччиною. Він, керуючись релігійними поглядами, відставив пляшку пива Heineken.

Завдав удару по спонсорах також італієць Мануель Локателлі. Після зустрічі зі Швейцарією футболіст переставив пляшки Coca-Cola, залишивши на передньому плані звичайну воду.

Збірна України у другому матчі на Євро-2020 здобула перемогу над Північною Македонією з рахунком 2:1.Кращим гравцем поєдинку визнали Андрія Ярмоленка, який відзначився забити м'ячем та зробив голоьову передачу.

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