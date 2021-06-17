Coca-Cola і Heineken зв'яжіться зі мною, – Ярмоленко на пресконференції потролив Роналду – відео

17 червня 2021 , 21:16
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Джерело:

твітер Radio Marca

Збірна України 17 червня здобула важку перемогу в матчі проти Північної Македонії з рахунком 2:1. Героєм зустрічі став Андрій Ярмоленко – він забив гол і оформив асист.

На пресконференції після важкого поєдинку лідер нашої національної команди перебував у піднесеному настрої. Він вирішив потролити Кріштіану Роналуду, який нещодавно прибрав зі столу 2 пляшки Coca-Cola.

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А можна я дещо зроблю. Бачив, Роналду прибрав Coca-Cola – я поставлю Coca-Cola, посталю Heineken. Зв'яжіться зі мною,
– розсміявся вінгер.

Реакція мережі на жарт Яромоленка

У мереже вже охрестили післяматчеву пресконференцію Андрія Ярмоленка найкращою на Євро-2020:

  • "Красень. І справжній кеп";
  • "Що творить чортяка";
  • "Зараз акції повернуться та ще виростуть".
Важливо! Збірна України у другому матчі на Євро-2020 здобула перемогу над Північною Македонією з рахунком 2:1.

Кращим гравцем поєдинку визнали Андрія Ярмоленка, який відзначився забити м'ячем та зробив голоьову передачу.

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Автор: Олег Васьків