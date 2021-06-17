Представник УЄФА Мартін Каллен заявив, що вони "спілкувалися з національними збірними з цього приводу". Про це він повідомив під час брифінгу у четвер, 17 червня.

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Це важливо, оскільки доходи спонсорів важливі для турніру та європейського футболу,
– сказав чиновник.

Мартін Каллен наголосив, що правила турніру вимагають від Союзу дотримання обіцянок, даних офіційним спонсорам. Гравці повинні поважати спонсорів та їхній внесок у європейський футбол.

Окрім цього, він прокоментував дії Поля Погба, зазначивши, що пиво Heineken, яке франузький півзахисник прибрав зі столу на післяматчевій пресконференції, було безалкогольним.

Гравці прибрали продукцію спонсорів