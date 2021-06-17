Представник УЄФА Мартін Каллен заявив, що вони "спілкувалися з національними збірними з цього приводу". Про це він повідомив під час брифінгу у четвер, 17 червня.
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Це важливо, оскільки доходи спонсорів важливі для турніру та європейського футболу,
– сказав чиновник.
Мартін Каллен наголосив, що правила турніру вимагають від Союзу дотримання обіцянок, даних офіційним спонсорам. Гравці повинні поважати спонсорів та їхній внесок у європейський футбол.
Окрім цього, він прокоментував дії Поля Погба, зазначивши, що пиво Heineken, яке франузький півзахисник прибрав зі столу на післяматчевій пресконференції, було безалкогольним.
Гравці прибрали продукцію спонсорів
- На пресконференції перед матчем проти Угорщини Кріштіану Роналду прибрав зі столу дві пляшки Coca-Cola та закликав уболівальників пити воду.
- Повторив витівку КріРо хавбек збірної Франції Поль Погба після поєдинку з Німеччиною. Він, керуючись релігійними поглядами, відставив пляшку пива Heineken.
- Завдав удару по спонсорах також італієць Мануель Локателлі. Після зустрічі зі Швейцарією футболіст переставив пляшки Coca-Cola, залишивши на передньому плані звичайну воду.