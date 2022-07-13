Ярмоленко офіційно став гравцем Аль-Айна, який очолює Ребров

32-річний вінгер збірної України Андрій Ярмоленко став гравцем еміратського Аль-Айна. Головний тренер команди є українець Сергій Ребров.

Неочікуваний вибір українця

В арабський клуб Ярмоленко перейшов на правах вільного агента, статус якого отримав після закінчення терміну дії контракту із Вест Хемом. Контракт українця з Аль-Айном розрахований на один рік.

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Ефектний проморолик

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко спілкувався з керівництвом Динамо, аби повернутися до "біло-синіх", проте сторони не змогли погодити деталі співпраці.

ЗМІ також писали, що українець може перебратися до турецької Суперліги, або перейти у в англійський Фулгем.

Як минув сезон-2021/2022 для Ярмоленка

32-річний футболіст у минулому сезоні грав за Вест Хем. Він залишив команду на правах вільного агента.

У минулому сезоні АПЛ Андрій взяв участь у 19 матчах, в яких записав на свій рахунок 1 забитий м'яч.

Загалом, українець зіграв у 84 матчах за лондонців, у яких відзначився 13 голами та 7 асистами.