Ярмоленко офіційно став гравцем Аль-Айна, який очолює Ребров
13 липня 2022 , 10:45Читать новость на русском
Джерело:Аль-Айн
32-річний вінгер збірної України Андрій Ярмоленко став гравцем еміратського Аль-Айна. Головний тренер команди є українець Сергій Ребров.
Неочікуваний вибір українця
В арабський клуб Ярмоленко перейшов на правах вільного агента, статус якого отримав після закінчення терміну дії контракту із Вест Хемом. Контракт українця з Аль-Айном розрахований на один рік.
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Ефектний проморолик
Раніше повідомлялося, що Ярмоленко спілкувався з керівництвом Динамо, аби повернутися до "біло-синіх", проте сторони не змогли погодити деталі співпраці.
ЗМІ також писали, що українець може перебратися до турецької Суперліги, або перейти у в англійський Фулгем.Цікаво. Український фахівець Сергій Ребров був близький до відходу з керма Аль-Айна. Але вдарив по руках із клубом, продовживши контракт ще на один рік. У минулому сезоні український тренер привів Аль-Айн до чемпіонства.
Як минув сезон-2021/2022 для Ярмоленка
- 32-річний футболіст у минулому сезоні грав за Вест Хем. Він залишив команду на правах вільного агента.
- У минулому сезоні АПЛ Андрій взяв участь у 19 матчах, в яких записав на свій рахунок 1 забитий м'яч.
- Загалом, українець зіграв у 84 матчах за лондонців, у яких відзначився 13 голами та 7 асистами.