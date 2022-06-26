Ребров: Я дуже радий продовжити роботу в Аль-Айні

Еміратський клуб скоритався можливість прологанції контракту українця ще на один рік. Український наставник прокоментував продовження своєї співпраці з Аль-Айном.

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Сергій Ребров заявив, що радий залишитись у команді ще на один сезон. Українець залишається у клубі до 30 червня 2023 року.

Я дуже радий продовжити роботу в Аль-Айні, тому що я насправді знайшов позитивну та стимулюючу атмосферу, щоб подякувати професіоналізму керівництва та чудовим можливостям цього чудового клубу та широкій базі вболівальників, яка підтримує команду у всіх сферах,

– сказав український спеціаліст.

У сезоні, що минув Аль-Айн під керівництвом Реброва став чемпіоном країни та переможцем Кубка ліги ОАЕ.

Кар'єра Реброва в Аль-Айні