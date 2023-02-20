Яремчук знову "мовчить": безгольова "засуха" українця не дозволила Брюгге перемогти

Роман Яремчук ніяк не може забити, а Брюгге продовжує губити очки у сезоні-2022/2023. Бельгійський клуб українського нападника розписав виїзну мирову з Серклем.

До 78-ї хвилини рахунок у матчі тримався на користь Брюгге 1:2. Але наприкінці матчу Серкль зрівняв цифри на табло 2:2 завдяки точному удару Тібо Сомерса, пише 24 канал.

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Чорна смуга у кар'єрі Яремчука продовжується

Український форвард Брюгге Роман Яремчук з'явився на футбольному полі лише на 81-й хвилині, коли рахунок у зустрічі вже був рівним 2:2. На жаль, нападник збірної України не зумів стати тим, хто б приніс перемогу гостям.

Брюгге зіграло внічию 2:2. Клуб українського футболіста посідає 4-те місце у Про-лізі Бельгії, маючи у своєму активі 43 очки.

Яремчук отримав у цьому матчі мізерний ігровий час, але навіть за ці хвилини не забив. Роман ніяк не може віднайти свою гру після повернення у Бельгію.

Українець за вже 20 зіграних матчів забив лише 2 голи. Дуже низький показник для футболіста, який грає на позиції нападника. Також у його активі 2 асисти.

Востаннє Роман забивав ще у середині жовтня 2022 року у ворота Сент-Трюйдена (3:0).

Навіть зміна тренера у Брюгге наразі не допомагає Яремчуку повернути собі гольове чуття.

Нагадаємо, що Яремчук повернувся у Бельгію після вояжу у Бенфіку наприкінці серпня 2022 року. Роман підписав контракт із бельгійським клубом до кінця червня 2026 року.

26 лютого Брюгге зіграє проти Гент. Це буде зустріч Яремчук проти "колишніх". Роман виступав за майбутнього суперника Брюгге із серпня 2016-го по кінець липня 2021-го років.