До 78-ї хвилини рахунок у матчі тримався на користь Брюгге 1:2. Але наприкінці матчу Серкль зрівняв цифри на табло 2:2 завдяки точному удару Тібо Сомерса, пише 24 канал.
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Чорна смуга у кар'єрі Яремчука продовжується
Український форвард Брюгге Роман Яремчук з'явився на футбольному полі лише на 81-й хвилині, коли рахунок у зустрічі вже був рівним 2:2. На жаль, нападник збірної України не зумів стати тим, хто б приніс перемогу гостям.
Брюгге зіграло внічию 2:2. Клуб українського футболіста посідає 4-те місце у Про-лізі Бельгії, маючи у своєму активі 43 очки.
Яремчук отримав у цьому матчі мізерний ігровий час, але навіть за ці хвилини не забив. Роман ніяк не може віднайти свою гру після повернення у Бельгію.
Українець за вже 20 зіграних матчів забив лише 2 голи. Дуже низький показник для футболіста, який грає на позиції нападника. Також у його активі 2 асисти.
Востаннє Роман забивав ще у середині жовтня 2022 року у ворота Сент-Трюйдена (3:0).
Навіть зміна тренера у Брюгге наразі не допомагає Яремчуку повернути собі гольове чуття.
Нагадаємо, що Яремчук повернувся у Бельгію після вояжу у Бенфіку наприкінці серпня 2022 року. Роман підписав контракт із бельгійським клубом до кінця червня 2026 року.