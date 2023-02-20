До 78-й минуты счет в матче держался в пользу Брюгге 1:2. Но в конце матча Серкль сравнял цифры на табло 2:2 благодаря точному удару Тибо Сомерса, пишет 24 канал.

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Черная полоса в карьере Яремчука продолжается

Украинский форвард Брюгге Роман Яремчук появился на футбольном поле лишь на 81-й минуте, когда счет во встрече уже равнялся 2:2. К сожалению, нападающий сборной Украины не сумел стать тем, кто принес бы победу гостям.

Брюгге сыграло вничью 2:2. Клуб украинского футболиста занимает 4 место в Про-лиге Бельгии, имея в своем активе 43 очка.

Яремчук получил в этом матче скудное игровое время, но даже за эти минуты не забил. Роман никак не может найти свою игру по возвращении в Бельгию.

Украинец за уже 20 сыгранных матчей забил всего 2 гола. Очень низкий показатель для футболиста, играющего на позиции нападающего. Также в его активе 2 ассиста.

В последний раз Роман забивал еще в середине октября 2022 года в ворота Сент-Трюйдена (3:0).

Даже смена тренера в Брюгге пока не помогает Яремчуку вернуть себе голевое чутье.

Напомним, что Яремчук вернулся в Бельгию после вояжа в Бенфику в конце августа 2022 года. Роман подписал контракт с бельгийским клубом до конца июня 2026 года.

К слову. 26 февраля Брюгге сыграет против Гент. Это будет встреча Яремчука против "бывших". Роман выступал за будущего соперника Брюгге с августа 2016 по конец июля 2021 года.