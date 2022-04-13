Яремчук забив у ворота Ліверпуля у Лізі чемпіонів: відео

У рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів грають Ліверпуль та Бенфіка. У першій грі "червоні" перемогли з рахунком 3:1.

Цей же рахунок був спочатку зафіксований і у другій грі, принаймні до того, як другий гол лісабонців не забив українець Роман Яремчук. Він вийшов на заміну вже під час поєдинку і відзначився точним пострілом.

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Яремчук впритул вийшов на Аліссона, обійшов його та забив у порожні ворота – 3:2. Спершу арбітр гол не зарахував, однак VAR підтвердив, що українець не був у офсайді.

Це третій гол Романа в Лізі чемпіонів. Раніше він забивав у ворота Динамо (груповий турнір) та Аякса (1/8).

Відео голу українця