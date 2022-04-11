Тепла зустріч із прихильниками
Чимало українців виїхали у Португалію, покинувши рідні домівки через війну в Україні, яку розв'язала Росія. Лісабонський клуб влаштував чудову зустріч для переселенців із Романом Яремчуком на стадіоні Бенфіки.
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Нападник "орлів" та збірної України не відмовив усім фанатам у фото та автографі. Гравець залюбки спілкувався з уболівальниками, які прийшли на зустріч із клубною атрибутикою. Наприкінці футболіст зробив спільне фото з прихильниками.
Яремчук зустрівся з біженцями з України: дивіться відео
Нагадаємо, що Бенфіка організувала збір коштів та гуманітарної допомоги для українців. Яремчук доєднався до фонду, у якому українські легіонери збирають гроші для ЗСУ та біженців.
Кар'єра Яремчука у Бенфіці
- Роман Яремчук виступає за португальський клуб із липня 2021 року. Його угода розрахована до 30 червня 2026-го.
- Наразі футболіст ще не закріпив за собою стабільне місце в основі.
- У сезоні-2021/2022 відіграв 39 матчів, у яких забив 8 голів та зробив 6 асистів.
- Бенфіка після 29 турів замикає топ-3 найкращих команд чемпіонату Португалії.