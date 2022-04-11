Тепла зустріч із прихильниками

Чимало українців виїхали у Португалію, покинувши рідні домівки через війну в Україні, яку розв'язала Росія. Лісабонський клуб влаштував чудову зустріч для переселенців із Романом Яремчуком на стадіоні Бенфіки.

Читайте також Амбасадор України в Англії, – дружина Зінченка про важливість Шевченка у війні проти Росії

Нападник "орлів" та збірної України не відмовив усім фанатам у фото та автографі. Гравець залюбки спілкувався з уболівальниками, які прийшли на зустріч із клубною атрибутикою. Наприкінці футболіст зробив спільне фото з прихильниками.

Яремчук зустрівся з біженцями з України: дивіться відео

Нагадаємо, що Бенфіка організувала збір коштів та гуманітарної допомоги для українців. Яремчук доєднався до фонду, у якому українські легіонери збирають гроші для ЗСУ та біженців.

Кар'єра Яремчука у Бенфіці