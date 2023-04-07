Роман Яремчук не потрапив у список гравців Брюгге, які зіграють 7-го квітня з Сереном у рамках 32-го туру чемпіонату Бельгії. Головний тренер "синьо-чорних" пояснив, чому українці не знайшлось місця у заявці.

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Дорогу молодим

Роман Яремчук ніяк не може відбити тих коштів, які за нього віддав бельгійський колектив. Український форвард проводить вкрай поганий сезон, перебуваючи у вкрай поганій фізичній та моральній формі. Логічно, що це обурює фанатів Брюгге, а тепер вже й тренерський штаб не надає шансів Роману проявити себе. Все через те, що юні футболісти наразі у кращій формі, аніж досвідчений українець.

Я вже казав, що роблю це не для того, щоб сказати, що ми зробили щось позитивне цього сезону. Або щоб бути тренером, який виховує молодих хлопців. Якщо я відчую, що в одних справи кращі, ніж в інших, і що вони заслуговують на свій шанс, ми його надамо. Тоді вік і досвід не мають значення – для мене важливіша якість,

– запевнив тренер Брюгге Рік де Міл.

Яремчук скоріше за все цього літа покине "синьо-чорних". В послугах Романа зацікавлений німецький колектив Майнц, проте український нападник бажає залишитись у Брюгге тільки тому, щоб не піти з команди в ролі невдахи, а навпаки спробувати довести на що він здатен.

Роман Яремчук у Бельгії