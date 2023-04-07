Роман Яремчук не потрапив у список гравців Брюгге, які зіграють 7-го квітня з Сереном у рамках 32-го туру чемпіонату Бельгії. Головний тренер "синьо-чорних" пояснив, чому українці не знайшлось місця у заявці.
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Дорогу молодим
Роман Яремчук ніяк не може відбити тих коштів, які за нього віддав бельгійський колектив. Український форвард проводить вкрай поганий сезон, перебуваючи у вкрай поганій фізичній та моральній формі. Логічно, що це обурює фанатів Брюгге, а тепер вже й тренерський штаб не надає шансів Роману проявити себе. Все через те, що юні футболісти наразі у кращій формі, аніж досвідчений українець.
Я вже казав, що роблю це не для того, щоб сказати, що ми зробили щось позитивне цього сезону. Або щоб бути тренером, який виховує молодих хлопців. Якщо я відчую, що в одних справи кращі, ніж в інших, і що вони заслуговують на свій шанс, ми його надамо. Тоді вік і досвід не мають значення – для мене важливіша якість,
– запевнив тренер Брюгге Рік де Міл.
Яремчук скоріше за все цього літа покине "синьо-чорних". В послугах Романа зацікавлений німецький колектив Майнц, проте український нападник бажає залишитись у Брюгге тільки тому, щоб не піти з команди в ролі невдахи, а навпаки спробувати довести на що він здатен.
Роман Яремчук у Бельгії
- Прихід українця в Брюгге став його другим візитом до Бельгії. Раніше Роман виступав за Гент, де показував хорошу результативність, забивши 47 голів у 121 матчі. До того ж, він увійшов в топ-10 бомбардирів у історії Гента.
- Брюгге повернув Романа до Бельгії з Бенфіки за 17 мільйонів євро, що стало рекордом чемпіонату Бельгії.
- Та от Яремчук своїй ціні поки що не відповідає, оскільки у 25 матча він забив всього два гола та віддав два асиста.
- Щодо фанів Гента, які образилися на Яремчука, то вони вирішили образити українського форварда у відповідь, вивісивши на матчах банери з написами "Смерть зрадникам", "Яремчук – Іуда". Згодом вболівальників "буйволів" за це покарали.