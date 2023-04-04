"Синьо-чорні" мають намір уже влітку спекатися українського нападника. Яремчук ж сповідує кардинально іншу позицію.
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Аванси закінчилися
Брюгге більше не розраховує на українського форварда, тому колектив прийняв рішення попрощатися з Романом уже влітку. Сам ж Яремчук ознайомлений зі ситуацією, оскільки менеджмент клуба повідомив його про це. Все просто, якщо будуть пропозиції – то Романа в клубі не затримуватимуть.
Проте через низьку результативність Яремчука поки що ніхто не цікавиться українським нападником. Хоча й раніше повідомлялося, що німецький Майнц готовий запропонувати співпрацю Роману. "Синьо-чорні" хочуть посилити атаку, але спочатку їм необхідно звільнити місце в команді, а також полегшити зарплатну відомість, оскільки Яремчук отримує чималі гроші.
Український форвард в Бельгії
- Прихід Яремчука в Брюгге став його другим візитом до Бельгії. Раніше Роман виступав за Гент, де показував хорошу результативність, забивши 47 голів у 121 матчі. До того ж, він увійшов в топ-10 бомбардирів у історії Гента.
- Брюгге повернув Романа до Бельгії з Бенфіки за 17 мільйонів євро, що стало рекордом чемпіонату Бельгії.
- Та от Яремчук своїй ціні поки що не відповідає, оскільки у 25 матча він забив всього два гола та віддав два асиста.
- Щодо фанів Гента, які образилися на Яремчука, то вони вирішили образити українського форварда у відповідь, вивісивши на матчах банери з написами "Смерть зрадникам", "Яремчук – Іуда". Згодом вболівальників "буйволів" за це покарали.