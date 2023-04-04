"Синьо-чорні" мають намір уже влітку спекатися українського нападника. Яремчук ж сповідує кардинально іншу позицію.

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Аванси закінчилися

Брюгге більше не розраховує на українського форварда, тому колектив прийняв рішення попрощатися з Романом уже влітку. Сам ж Яремчук ознайомлений зі ситуацією, оскільки менеджмент клуба повідомив його про це. Все просто, якщо будуть пропозиції – то Романа в клубі не затримуватимуть.

Проте через низьку результативність Яремчука поки що ніхто не цікавиться українським нападником. Хоча й раніше повідомлялося, що німецький Майнц готовий запропонувати співпрацю Роману. "Синьо-чорні" хочуть посилити атаку, але спочатку їм необхідно звільнити місце в команді, а також полегшити зарплатну відомість, оскільки Яремчук отримує чималі гроші.

До речі. Сам Яремчук не має наміру активно шукати собі новий клуб. Він хоче спробувати довести свою цінність наступного сезону.

Український форвард в Бельгії