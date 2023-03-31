Влітку минулого року Роман Яремчук залишив Бенфіку та повернувся у чемпіонат Бельгії. За 27-річного футболіста збірної України Брюгге віддав рекордні для себе 16 мільйонів євро.

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Проте нападник не вражає у новому клубі та не має стабільного місця в основі. У 24 матчах Роман забив лише двічі, додавши до цього ще дві результативні передачі.

Тим не менше це не зменшує інтерес до Яремчука з боку клубів топ-ліг. За інформацією німецьких ЗМІ, українець може перебратися в Бундеслігу вже цього літа.

Предментну зацікавленість у нападникові проявляє Майнц. У клубі очікують, що їх головний бомбардир Карім Онісіво піде на підвищення в інший клуб. Саме у Яремчуку "карнавальщики" бачать заміну для австрійця.

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Наразі Майнц веде боротьбу за потрапляння в єврокубки, посідаючи дев'яту сходинку. До зони Ліги конференцій всього один бал, а до топ-четвірки та можливості зіграти в Лізі чемпіонів – 9 очок.

Цікаво, що в разі переходу Яремчук стане не першим українцем у Майнці. Раніше у цьому клубі під керівництвом Юргена Клоппа грав Андрій Воронін. Протягом трьох сезонів (2000-2003) у 79-ти матчах за "карнавальщиків" одесит забив 30 голів.