Роман Яремчук не попал в список игроков Брюгге, сыграющих 7 апреля с Сереном в рамках 32-го тура чемпионата Бельгии. Главный тренер "сине-черных" объяснил, почему украинцы не нашлись места в заявке.

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Дорогу молодым

Роман Яремчук никак не может отразить те средства, которые за него отдал бельгийский коллектив. Украинский форвард проводит очень плохой сезон, находясь в крайне плохой физической и нравственной форме. Логично, что это возмущает фанатов Брюгге, а теперь уже тренерский штаб не дает шансов Роману проявить себя. Все потому, что юные футболисты сейчас в лучшей форме, чем опытный украинец.

Я уже говорил, что делаю это не для того, чтобы сказать, что мы сделали что-нибудь положительное в этом сезоне. Или чтобы быть тренером, воспитывающим молодых ребят. Если я почувствую, что у одних дела лучше, чем у других, и что они заслуживают своего шанса, мы его предоставим. Тогда возраст и опыт не имеют значения – для меня более важно качество,

– заверил тренер Брюгге Рик де Мил.

Яремчук, скорее всего, этим летом покинет "сине-черных". В услугах Романа заинтересованный немецкий коллектив Майнц Однако украинский нападающий желает остаться в Брюгге только потому, чтобы не уйти из команды в роли неудачника, а наоборот попытаться доказать на что он способен.

Роман Яремчук в Бельгии