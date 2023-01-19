Дисциплінарний комітет професійного футболу Бельгії виніс рішення щодо поведінки фанатів Гента у матчі проти Брюгге (2:0). "Буйволів" оштрафували на 15 тисяч євро.

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Вболівальники Гента не змогли пробачити Яремчуку перехід у стан Брюгге, який є їхнім суперником. Перед початком поєдинку між бельгійськими командами фанати "буйволів" вивісили банер, який був спрямований на образу українського форварда. На плакаті було написано: "Смерть зрадникам. Яремчук – Іуда". За таку витівку Гент заплатить 5 тисяч євро, оскільки Яремчуку завдано морального збитку.

Також фанати Гента закидали поле фаєрами. Бельгійський колектив вписав у "чорний список" 13 своїх фанатів, а ще 14 отримали усне попередження. Комітет обійшовся умовним закриттям сектора, звідки на поле летіли піроматеріали. За таку неспортивну поведінку Гент заплатить ще 10 тисяч євро.

Яремчук у Бельгії