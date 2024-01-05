Дебютний гол став запорукою успіху: форвард збірної України потрапив до команди туру Ла Ліги

У четвер, 4 січня, завершився 19-й тур іспанської Ла Ліги. За його підсумками статистичний портал WhoScored склав символічну збірну.

У ній знайшлося місце представникам восьми різних клубів. По 2 гравці було відзначено з Жирони, Атлетіка Більбао та мадридського Атлетіко.

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Яремчук вперше потрапив у команду туру чемпіонату Іспанії

Що приємно, в одинадцятку найкращих потрапив і форвард збірної України Роман Яремчук. Нападник Валенсії забив свій дебютний гол у Ла Лізі в переможному матчі проти Вільярреала, що дозволило "кажанам" піднятися на дев'яту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

Він уже на четвертій хвилині поєдинку записав своє ім'я в протокол зустрічі, коли відгукнувся на пас Хосе Гая та в один дотик переправив м'яч у сітку воріт Йоргенсена. За 69 хвилин, проведених на полі, 28-річний українець також здійснив 2 удари в площину воріт, зробив 2 вдалі спроби дриблінгу, віддав 7 з 11 точних передач, виграв усі 3 верхові дуелі та двічі відібрав м'яч у суперника.

За свій виступ українець отримав оцінку 8.29. Найкращим же футболістом у турі визнали форварда мадридського Атлетіко Альваро Морату. Він оформив хет-трик у матчі проти Жирони та ще 1 його гол скасували через положення поза грою. Проте навіть такий перформанс не допоміг підопічним Сімеоне набрати бодай одне очно проти неймовірної Жирони, яка в підсумку виграла з рахунком 4:3, а один з асистів за каталонців віддав Артем Довбик.



Яремчук потрапив у команду туру Ла Ліги / інстаграм WhoScored

Нагадаємо, що наразі Роман Яремчук грає за Валенсію на правах оренди, яка діятиме до кінця сезону-2023/2024, після чого він матиме ще 2 роки контракту з бельгійським Брюгге.

. У сезоні-2023/2024 Роман Яремчук зіграв 15 матчів за "кажанів" у всіх турнірах, у яких забив 2 голи. Наступний поєдинок Валенсія зіграє 7 січня проти Картахени в Кубку Іспанії, стартовий свисток пролунає о 20:00.