Це фіаско стало для Севільї вже 9-м у поточному сезоні Ла Ліги-2023/2024. Тому ще більше розлютило уболівальників команди, яким вже складно стримувати свої негативні емоції від гри улюбленців.

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Рамос вступив у конфлікт із уболівальником

Один із таких фанів вирішив не стримувати себе, а висловити своє невдоволення у вічі одному з найдосвідченіших гравців Севільї та капітану команди – Серхіо Рамосу. Зробив уболівальник це після час післяматчевого коментаря захисника.

Фанат голосно висловив свої претензії у бік Рамоса, який не став стримуватись та перервав свій флеш-коментар, аби відповісти незадоволеному уболівальнику. Серхіо попросив чоловіка поважати людей та клуб, і попросив закрити рота.

Прояви трохи поваги, ми розмовляємо. Поважай людей і емблему. Поважай людей і стули пельку,

– викрикнув у відповідь футболіст.

Рамос вступив у конфлікт із фаном Севільї: дивіться відео

Відзначимо, що Рамос відіграв повний поєдинок у центрі захисту, але не зумів зупинити футболістів Атлетік Більбао. Кожному з таймів гості забили по одному голу та оформили виїзну перемогу з рахунком 0:2.

Севілья після цієї поразки зберегла свої 16 балів та йде лише на 16-му місці турнірної таблиці. Команда Рамоса за два кроки від зони вильоту з Ла Ліги. Наразі відрив від цієї небезпечної зони складає лише один пункт.

До слова. Наступний матч Севілья проведе 7 січня на виїзді проти Ферроля у рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії.

Повернення Рамоса у Севілью