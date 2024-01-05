Це фіаско стало для Севільї вже 9-м у поточному сезоні Ла Ліги-2023/2024. Тому ще більше розлютило уболівальників команди, яким вже складно стримувати свої негативні емоції від гри улюбленців.
Читайте також Барселона вистраждала перемогу в гостях у середняка Ла Ліги: відеоогляд
Рамос вступив у конфлікт із уболівальником
Один із таких фанів вирішив не стримувати себе, а висловити своє невдоволення у вічі одному з найдосвідченіших гравців Севільї та капітану команди – Серхіо Рамосу. Зробив уболівальник це після час післяматчевого коментаря захисника.
Фанат голосно висловив свої претензії у бік Рамоса, який не став стримуватись та перервав свій флеш-коментар, аби відповісти незадоволеному уболівальнику. Серхіо попросив чоловіка поважати людей та клуб, і попросив закрити рота.
Прояви трохи поваги, ми розмовляємо. Поважай людей і емблему. Поважай людей і стули пельку,
– викрикнув у відповідь футболіст.
Рамос вступив у конфлікт із фаном Севільї: дивіться відео
Відзначимо, що Рамос відіграв повний поєдинок у центрі захисту, але не зумів зупинити футболістів Атлетік Більбао. Кожному з таймів гості забили по одному голу та оформили виїзну перемогу з рахунком 0:2.
Севілья після цієї поразки зберегла свої 16 балів та йде лише на 16-му місці турнірної таблиці. Команда Рамоса за два кроки від зони вильоту з Ла Ліги. Наразі відрив від цієї небезпечної зони складає лише один пункт.
Повернення Рамоса у Севілью
- 4 вересня 2023-го Севілья оголосила про повернення свого зіркового вихованця Серхіо Рамоса. Футболіст здійснив камбек після 18 років перерви.
- 37-річний гравець підписав угоду до кінця сезону-2023/2024.
- У поточному сезоні-2023/2024 захисник вже взяв участь у 15 матчах, у яких забив 4 голи та віддав асист.