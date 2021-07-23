Яремчук перейде у Бенфіку за двох умов
Джерело:Record
Роман Яремчук таки може змінити Бельгію на Португалію. Гент готовий відпустити українського форварда за 15 мільйонів.
За яких умов Яремчук одягне футболку Бенфіки
Один із найкращих нападників збірної України на Євро-2020 потрапив на першу шпальту видання Record. Португальська Бенфіка може підсилитись Романом Яремчуком.
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Клуб нібито вже провів перемовини з Гентом щодо потенційного трансферу українця. Бельгійська команда ще перед стартом чемпіонату Європи пообіцяла футболісту, що відпустить його по завершенню турніру. Клуб Бельгії хоче виручити за перехід нападника 15 мільйонів євро. Бенфіка не злякалась такої суми.
Яремчук може перейти у Бенфіку / Фото Record
Але є дві умови. Португальський клуб повинен пройти кваліфікацію Ліги чемпіонів та продати у міжсезоння Харіса Сеферофіча – форварда збірної Швейцарії.
Відзначимо, що головний тренер Гента Хейн Ванхазебрук розповів, що майбутнє Яремчука стане зрозумілим після розмови із самим футболістом. Раніше Роман в один голос заявляв, що має бажання покинути команду.
- Український футболіст відсутній у заявці Гента на кваліфікацію Ліги конференцій. Таким кроком бельгійці хочуть підвищити ціну на гравця атаки.
- Після Євро-2020 вартість Яремчука на порталі Transfermarkt значно підвищилась – на 2,5 мільйони євро. Тепер за його перехід доведеться заплатити 17,5 мільйонів євро.