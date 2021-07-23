При каких условиях Яремчук наденет футболку Бенфики

Один из лучших нападающих сборной Украины на Евро-2020 попал на первую полосу издания Record. Португальская Бенфика может усилиться Романом Яремчуком.

Интересно Форвард не попал в заявку на еврокубки: Гент хитро повышает стоимость Яремчука

Клуб якобы уже провел переговоры с Гентом относительно потенциального трансфера украинца. Бельгийская команда еще перед стартом чемпионата Европы пообещала футболисту, что отпустит его по завершению турнира. Клуб Бельгии хочет выручить за переход нападающего 15 миллионов евро. Бенфика не испугалась такой суммы.



Яремчук может перейти в Бенфику / Фото Record

Но есть два условия. Португальский клуб должен пройти квалификацию Лиги чемпионов и продать в межсезонье Хариса Сеферофича – форварда сборной Швейцарии.

Отметим, что главный тренер Гента Хейн Ванхазебрук рассказал, что будущее Яремчука станет ясно после разговора с самим футболистом. Ранее Роман в один голос заявлял, что имеет желание покинуть команду.