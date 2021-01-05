Transfermarkt оновив ціни на гравців в чемпіонаті Бельгії. Найдорожчим українцем в цій лізі став форвард Роман Яремчук.

В чемпіонаті Бельгії виступають одразу вісім українців. Ціни на трьох з них зросли, ще четверо подешевшали. І лише один гравець не змінив своєї трансферної вартості на сайті Transfermarkt.

Роман Яремчук

Найдорожчим українським гравцем став Роман Яремчук. Нападника Гента оцінили в 11 мільйонів євро. Це на 1,5 мільйона євро більше, аніж було до цього.

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При цьому це не найвища ціна, в яку оцінювався Яремчук. В грудні 2019 року його оцінили в 12 мільйонів євро.

Завдяки цьому він ділить 6-8 місце в рейтингу найдорожчих гравців чемпіонату

Едуард Соболь

Другим у списку став захисник чинного чемпіона Брюгге – Едуард Соболь. Його оцінили в 3 мільйони євро. Але це на 500 тисяч євро менше в порівнянні з попередньою ціною.

Богдан Михайліченко

На третє місце в цьому списку вийшов захисник Андерлехту. Він додав у ціні одразу один мільйон євро, і тепер коштує 2,5 мільйони євро.

Ігор Пластун

Якщо Яремчук додав у ціні, то ще один гравець Гента – Ігор Пластун – в ціні упав. На 400 тисяч євро – до 1,8 мільйона євро.

Роман Безус

Та найбільше втратив у ціні Роман безус. Атакувальний півзахисник став дешевшим на 700 тисяч євро. Його нова ціна – 1,5 мільйона євро.

Олександр Філіппов

Єдиними гравцем, ціна на якого не змінилася, став нападник Сент-Трюйден Олександр Філіппов. Він і далі коштує 1,3 мільйона євро.

Євген Макаренко

Зріс у ціні на 200 тисяч євро Євген Макаренко. Гравець Кортрейка пробив ціну в один мільйон євро.

Мар'ян Швед

Продовжує своє падіння Мар'ян Швед. Орендований у шотландського Селтіка гравець Мелехена лише нещодавно забив перший гол за новий клуб. Але скандал, який виник навколо нього, призвів до падіння ціни на 150 тисяч євро – до 650 тисяч євро.

Щодо інших гравців в чемпіонаті Бельгії, то найдорожчим гравцем став Крепін Діатта з Брюгге. Попри те, що ціна на нього впала на 2 мільйони євро. Тепер його оцінюють у 18 мільйонів євро.

Найбільше в ціні зріс 19-літній Ніколас Раскін. Одразу на 5,68 мільйона євро, або на 1746,2%. Якщо до цього його оцінювали у 320 тисяч євро, то тепер – у 6 мільйонів євро. Ще два гравці зросли в ціні на 5 мільйонів євро – Пол Онуачу та Тео Бонгонда з Генка.

Найбільше втратив в ціні нападник Еммануель Денніс з Брюгге. Його ціна впала на 5 мільйонів євро – до 11 мільйонів євро.