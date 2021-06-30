У Японії будуть відстежувати соцмережі спортсменів через мову ворожнечі

У Японії перед Олімпійськими іграми-2020 планують захистити спортсменів від мови ворожнечі у соціальних мережах. Олімпійський комітет Японії хоче відстежувати хейт у соцмережах спортсменів.

Японія хоче захистити олімпійців

Олімпійський комітет планує створити спеціальну групу для відстеження соцмереж спортсменів. У такий спосіб комітет хоче захистити їх від можливих негативних коментарів.

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Під наглядом будуть онлайн-сторінки японських олімпійців. Якщо група виявить надто образливі звернення до спортсменів, інформація буде передаватися слідчим органам.

У Японії побоюються, що атлети можуть потрапити під різку критику у зв'язку з рішенням брати участь в Олімпіаді на тлі пандемії коронавірусу.

У Японії залишається напруженою ситуація з пандемією коронавірусу. Багато жителів Японії виступають про перенесення або скасування Олімпійських ігор у Токіо.

Там навіть створили онлайн-петицію, яка набрала сотні тисяч підписів. Однак японські чиновники запевняють, що Олімпіада-2020 відбудеться вчасно.

Як спорт бореться з хейтом

Навесні 2021 року в Англії футбольні клуби та організації декілька днів бойкотували соцмережі.

Ідея бойкоту соцмереж виникла після того, як футболісти Ліверпуля зазнали расизму після першого матчу в 1/4 фіналі Ліги чемпіонів з Реалом.

Під постами Трента Александера-Арнольда та Набі Кейта в інстаграмі з'явилися численні коментарі з емодзі у вигляді мавпи. Бойкот соцмереж підтримав УЄФА.

До більш радикальних дій перейшли в Челсі. Лондонський клуб на 10 років заборонив фанату відвідувати матчі за дискримінаційну поведінку у соціальних мережах.

Літні Олімпійські ігри в Токіо відбудуться з 23 липня до 8 серпня.