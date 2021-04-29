Президент УЄФА підтримав бойкот

З 30 квітня до 3 травня у соцмережах УЄФА не буде з'являтися нових повідомлень. Ініціативу підтримав президент УЄФА Александер Чеферін.

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Чеферін зазначив, що футболу пора виступити проти расизму та дискримінації.

Були випадки образ як на полі, так і в соціальних мережах. Це неприйнятно і повинно бути припинено за допомогою влади, а також великих соціальних мереж. Небезпечно дозволяти культурі ненависті безкарно рости, не тільки для футболу, але і для суспільства в цілому,

– сказав Чеферін.

Президент УЄФА закликав футболістів, клуби і національні асоціації подавати офіційні скарги, коли гравці, тренери, судді або офіційні особи стають жертвами неприйнятних твітів або повідомлень.

"Досить терпіти цих боягузів, які ховаються за своєю анонімністю, щоб вивергати свою отруйну ідеологію", – заявив Чеферін.

Хто та чому бойкотує соцмережі

Організації в англійському футболі – Футбольна асоціація Англії (FA), АПЛ, Чемпіоншип, Асоціація професійних футболістів, жіночі футбольні ліги, оголосили про намір бойкотувати соціальні мережі. Про це повідомляє Goal.com

У такий спосіб учасники акції хочуть "викорінити ненависть в інтернеті, підкресливши важливість освіти людей у триваючій боротьбі з дискримінацією".

Уряд Великої Британії закликали посилити законодавство за допомогою нормативного акту про безпеку в мережі.

Ідея бойкотувати соцмережі виникла після того, як футболісти Ліверпуля зазнали расизму після першого матчу в 1/4 фіналі Ліги чемпіонів з Реалом.

Під постами захисника Трента Александера-Арнольда та півзахисника Набі Кейта в інстаграмі з'явилися численні коментарі з емодзі у вигляді мавпи. Ліверпуль став на захист своїх гравців, а фейсбук начебто обіцяв провести розслідування.

Слід зазначити, що расизму піддавалися не тільки гравці Ліверпуля, але й Челсі та інших клубів.

Ніяких реальних наслідків для злочинців немає

Едлін Джон, директор FA з міжнародних та корпоративних відносин і партнерства з питань рівності, різноманітності та інтеграції, зазначив, що злочинці не відповідають за свої дії.

Те, що люди в англійському футболі і в суспільстві в цілому щодня піддаються дискримінації в інтернеті, просто неприпустимо, особливо тому, що ніяких реальних наслідків для злочинців немає,

– сказав Джон.

Він закликав компанії, що управляють соцмережами, вжити необхідних заходів, щоб розв'язати проблему.

Генеральний директор АПЛ Річард Мастерс заявив, що бойкот соцмереж потрібен, щоб компанії докладали більше зусиль для викорінення расизму.

"Расизм неприпустимий ні в якій формі, а образи гравців, які ми спостерігаємо в соцмережах, повинні припинитися. АПЛ і клуби підтримують англійський футбол в організації цього бойкоту з метою підкреслити, що компаніям потрібно більше робити для викорінення расової ненависті в їх соцмережах.

Ми хочемо побачити значні поліпшення у цьому питанні. Футбол об'єднує різні спільноти і культури, всі верстви суспільства, і це різноманітність посилює конкуренцію", – зазначив Мастерс.

Бойкот розпочнеться 30 квітня о 12:00 і завершиться 3 травня о 9:00.