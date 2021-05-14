Станом на 14 травня онлайн-петиція проти Олімпіади набрала вже понад 351 тисячу підписів від місцевих людей. Її організатор Кендзі Уцуномія закликав чиновників визначитись щодо майбутнього Олімпійських ігор.

Він закликав губернатора Токіо Юріко Койке попросити Міжнародний олімпійський комітет (МОК), його президента Томаса Баха та президента Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонсу скасувати Ігри: "Я думаю, що Олімпійські ігри цього разу стосуються того, чи ставимо ми пріоритет на життя чи на церемонію та подію, яка називається Олімпіадою".

Автор петиції стверджує, що проведення Ігор лише загострить поширення коронавірусу у столиці Японії. А самі спортсмени не зможуть показати найкращі результати через постійні обмеження та психологічний тиск.