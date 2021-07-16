У Японії госпіталізували учасника Олімпійських ігор: що сталося зі спортсменом

Спортсмени з різних країн почали прибувати в Токіо (Японія), де відбудуться Літні Олімпійські ігри-2020. Спортсмени зобов'язані здавати ПЛР-тест на коронавірус. Після одного позитивного тесту госпіталізували атлета з Нігерії.

Спортсмена госпіталізували через хронічні хвороби

Член олімпійської делегації Нігерії, яка прибула на Ігри у Токіо, здав позитивний тест на коронавірус.

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За даними телеканалу Asahi TV, інфекцію виявили у 60-річного чоловіка одразу після прильоту в Японію.

Його доставили у лікарню попри те, що хвороба протікає у легкій формі. Повідомляється, що рішення прийнято через наявність у чоловіка хронічних захворювань та вік.

Коронавірус на Олімпіаді

Проведення Олімпійських ігор у Токіо опинилося під шквалом критики через нові випадки зараженням коронавірусом у Японії.

Активісти вимагали скасувати або перенести Олімпіаду та навіть створили петицію.

Однак організатори Ігор у Токіо вирішили провести Олімпіаду з 23 липня до 8 серпня. Ігри відбудуться за надзвичайного стану.

Перед стартом Олімпійських ігор стався спалах коронавірусу. COVID-19 був виявлений у персоналу готелю, де проживатиме збірна Бразилії з дзюдо. Ніхто зі спортсменів не заразився.

Також Оргкомітет оголосив про позитивний тест на коронавірус в одного іноземного спортсмена, який прибув до Японії. Тепер спортсмен повинен буде пройти 14-денний карантин.

Вперше перед Олімпіадою госпіталізований через коронавірус учасник іноземної олімпійської делегації.