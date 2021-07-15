Інфіковані працівники не контактували зі спортсменами

У готелі, де проживають учасники Олімпіади-2020 зі збірної Бразилії, стався спалах коронавірусу.

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Як мінімум 8 співробітників готелю в Хамамацу, де зупинилися бразильські дзюдоїсти, здали позитивні тести на коронавірус.

За словами представників органів охорони здоров'я міста, перевірка співробітників пройшла до приїзду бразильської делегації у складі близько 30 людей.

Інфіковані співробітники не контактували зі спортсменами.

З дзюдоїстами працюють тільки ті, у кого є негативний тест. Ми пояснили команді, що тільки здорові працівники перебувають у "бульбашці",

– зазначив спортивний чиновник Хамамацу Йосінобу Савадов.

Перша зараження спортсмена

Оргкомітет Олімпійських ігор у Токіо оголосив, що в одного іноземного спортсмена, який прибув до Японії для участі в Олімпійських іграх, тест на коронавірус дав позитивний результат.

Тепер спортсмен повинен буде пройти 14-денний карантин. Вид спорту і країна не уточнюються.

Повідомляється, що інфікована людина ще не заїжджала в олімпійське селище. Водночас це перший випадок позитивного тесту на COVID-19 серед атлетів, які повинні там розміститися.