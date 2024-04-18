Переписали історію: Лунін допоміг Реалу перервати прокляття матчів на полі МанСіті

Мадридський Реал зумів переписати історію своїх виїзних матчів проти Манчестер Сіті. 17 квітня "вершкові" вибили команду Пепа Гвардіоли за крок до півфіналу Ліги чемпіонів.

Єврокубковий сезон-2023/2024 вже став історичним для Реала. "Галактікос" уперше у своїй історії здобув перемогу над Манчестер Сіті на поля "містян". До 17 квітня 2024-го року мадридці 5 разів грали у Манчестері, але зазнали трьох поразок та двічі зіграли внічию, повідомляє 24 Канал.

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Як Реал грав на стадіоні МанСіті (до 17 квітня 2024 року)

сезон-2012/2013 – нічия 1:1;

сезон-2015/2016 – нічия 0:0;

сезон-2019/2020 – перемога МанСіті 2:1;

сезон-2021/2022 – звитяга МанСіті 4:3;

сезон-2022/2023 – перемога МанСіті 4:0.

Перша гра у Мадриді закінчилась бойовою нічиєю 3:3. Однак у другому поєдинку чвертьфіналу ЛЧ багато хто вважав команду Пепа Гвардіоли фаворитом протистояння, адже його підопічні приймали Реал на власному полі. Та ще й враховуючи невдалу статистику виїзних зустрічей "вершкових" у Манчестері.

Однак 17 квітня 2024 року Реал перерва цю сумну статистику. Хоча й лише за серією пенальті. Одним із героїв цього чвертьфіналу став наш Андрій Лунін, який неодноразово виручав команду від пропущеного голу в основний та додатковий час матчу, який закінчився мировою 1:1. Голи забивали Родріго та Кевін Де Брюйне.

Далі на команди чекала серія пенальті, де Лунін вкотре довів, чому його називають "маестро 11-метрових". Андрій потягнув 2 іх 5-ти пенальті футболістів Манчестер Сіті та допоміг Реалу вийти до півфіналу Ліги чемпіонів-2023/2024. Невдахами серії 11-метрових у складі "містян" стали Бернарду Сілва та Матео Ковачич.

У складі мадридського клубу теж була одна хиба від Луки Модрича, удар якого потягнув Едерсон. Але це не завадило "галактікос" пробитись далі в ЛЧ.

Лунін дуже стримано відреагував на переможний пенальті від Антоніо Рюдігера та подякував команді за гру.