Майк Тайсон схуд на 45 кілограмів перед боєм з Роєм Джонсом: як йому це вдалося
Вже в суботу, 28 листопада, легендарний Майк Тайсон повернеться в ринг. Він проведе показовий бій проти Роя Джонса. Але для цього йому довелося добряче схуднути.
54-річний Майк Тайсон перед поверненням в ринг "скинув" близько 45 кілограмів. Його слова приводить Klitschko Brothers.
Досягнути цього вдалося завдяки веганству. А також активним заняттям спортом.
"Мені довелося скинути 100 фунтів (45,4 кілограма). Як я це зробив? По-перше, я став веганом. Моя дружина сказала мені встати на бігову доріжку. Я починав бігати по 15 хвилини, а закінчилося все тим, що я проводив на біговій доріжці по дві години. Я продовжував ходити в зал і слідкувати за своєю дієтою", – розповів Майк Тайсон.
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- Вже у суботу, 28 листопада, Тайсон повернеться в ринг. Він проведе бій проти Роя Джонса-молодшого.
- Це буде виставковий бій за дещо спрощеними правилами. Сам бій буде лише 8 раундів, а кожен з них триватиме по дві хвилини, а не три. Окрім того, рукавички боксерів будуть на 12 унцій, а не 10. Але боксери будуть без захисних шоломів.
- Це буде бій за спеціальний пояс WBC Frontline Battle, який виготовили для цього поєдинку.
- Останній професійний бій Тайсон провів у 2005 році. Рой Джонсон востаннє виходив в ринг у 2018 році.
- Напередодні бою був випущений спеціальний промо-ролик.
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