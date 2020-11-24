Вже в суботу, 28 листопада, легендарний Майк Тайсон повернеться в ринг. Він проведе показовий бій проти Роя Джонса. Але для цього йому довелося добряче схуднути.

54-річний Майк Тайсон перед поверненням в ринг "скинув" близько 45 кілограмів. Його слова приводить Klitschko Brothers.

Досягнути цього вдалося завдяки веганству. А також активним заняттям спортом.

"Мені довелося скинути 100 фунтів (45,4 кілограма). Як я це зробив? По-перше, я став веганом. Моя дружина сказала мені встати на бігову доріжку. Я починав бігати по 15 хвилини, а закінчилося все тим, що я проводив на біговій доріжці по дві години. Я продовжував ходити в зал і слідкувати за своєю дієтою", – розповів Майк Тайсон.

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