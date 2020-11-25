Колишній чемпіон світу у чотирьох вагових категоріях Рой Джонс продовжує підготовку до бою проти Майка Тайсона. Джонс-молодший перебуває у шаленій фізичній формі перед поєдинком.

51-річний боксер Рой Джонс дивує швидкість ударів та пересуванням на ринзі. Вже 28 листопада він зможе продемонструвати все на що здатен у виставкому поєдинку проти земляка. Ютуб-канал "FightHype.com" поділився роликом з тренування.

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Фізична форма Джонса-молодшого

Схоже, "Залізному Майку" потрібно добре вивчити суперника, щоб здобути спеціальний пояс BC Frontline Battle, який виготовили для цього поєдинку. Сам 54-річний Майк перед боєм схуд на 45 кілограмів.

Хто виявиться сильнішим у 8-раундовому поєдинку стане відомо вже у суботу, 28 листопада. Це виставковий бій, тому більша частина зароблених коштів піде на благодійність.

Боксери битимуться без шоломів та проведуть на ринзі по 2 хвилини у кожному раунді.

Поєдинок Майк Тайсон – Рой Джонс-молодший буде транслюватися за системою PPV (плата за перегляд).

Початок протистояння в Україні близько 4-ї ранку за київським часом.

Тренування Роя Джонса дивіться відео