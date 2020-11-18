54-річний Майк Тайсон і 51-річний Рой Джонс повернуться на ринг 28 листопада. У поєдинку заплановано 8 раундів, легендарні спортсмени змагатимуться за спеціальний титул WBC Frontline Battle Belt.

У мережі з'явився офіційний промо-ролик мегафайту, пише 24 канал.

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Майк Тайсон – Рой Джонс-молодший: промо-ролик

Майк Тайсон – Рой Джонс-молодший: що відомо про бій

Майк Тайсон був абсолютним чемпіоном світу в суперважкій категорії. За кар'єру провів 56 боїв, 50 раз з яких виходив переможцем, закінчивши 44 нокаутом.

Рой Джонс завойовував "срібло" Олімпіади в 1998 році. Потім ставав чемпіоном в чотирьох вагових категоріях. За кар'єру провів 75 поєдинків, в них здобув 66 перемог, 47 з яких нокаутом.

Дана зустріч буде мати виставковий характер. Раунд триватиме дві хвилини. Варто відзначити, що їх зустріч могла відбутися в 2003 або 2004 році. Тоді Майк ще не повністю втратив свій талант, а молодший на три роки Рой добув гучну перемогу над Джоном Руїсом. Але промоутери боксерів так і не змогли домовитися.