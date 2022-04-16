Гераскевич: Ми ні з ким не хочемо воювати

Скелетоніст представляв Україну на Олімпійських іграх-2022. Гераскевич закінчив виступ у Пекіні на 18-й позиції. На жаль, спортсмену не вдалося поборотися за медалі, проте він запам'ятався своєю патріотичною позицією.

Читайте також Російські спортсмени, як маріонетки, – Гераскевич про спортивні санкції проти Росії

Після свого виступу на Іграх він взяв плакат зі словами: "No war in Ukraine" та продемонстрував його на камеру.

В інтерв'ю для 24 каналу Владислав розповів, що ідея з'явилася ще до початку Ігор.

"Хотіли, щоб весь світ побачив, що ми мирна держава, ні з ким не хочемо воювати, а хочемо мирного неба над головою та яскравого майбутнього для нашого покоління. Тому така думка з'явилася до Олімпійських ігор. Насправді не очікували, що буде така велика увага до нас. Адже ти звичайний спортсмен, займаєшся своєю справою, не думаєш про те, що можеш якось вплинути на світову ситуацію", – розповів Гераскевич.

Заклик до миру

Цю ідею йому запропонував його тато Михайло, який є тренером Владислава.

"Ця ідея у нас виникла з татом, який є моїм тренером. Ми разом вирішили це зробити. Я радий, що МОК не побачив нічого політичного у цьому, бо це був заклик до миру. Комітет також виступає за мир, тому добре, що проти нас не виставили якихось санкцій. Але це було б і дивно, якби вони нас покарали за те, що ми просто не хочемо війни в нашій державі", – сказав скелетоніст.

Чи не боялися, що МОК може дискваліфікувати вас за цей жест, оскільки позиція комітету нерідко буває неоднозначною?

​До теми Ні війні в Україні, – українець Гераскевич провів протест на Олімпіаді в Пекіні

Я займаюся скелетоном і це моя улюблена справа, дуже люблю цей спорт. Ставлю собі цілі та досягаю їх, ми з командою постійно працюємо на покращення результату. Любимо коли ми виграємо і лунає гімн України. Але це все не має значення, коли у країні починається війна,

– наголосив спортсмен.

"Якби мене дискваліфікували, але не було б війни, то для мене це буде набагато важливіше, тому що це життя людей. Ми займаємося спортом, щоб представляти Україну, але якщо у країні війна, то немає ніякого сенсу в цьому.

Ми йшли на цей ризик. Там нічого не було політичного, це заклик до миру. Я не згадував у своєму зверненні ніяку державу. І у всіх інтерв'ю говорю тільки про нашу країну, про те що ми хочемо миру в Україні. На злодії й шапка горить, є такий вираз, тому з усього світу ми отримуємо підтримку. А зі східної сторони – погрози, на кшталт: “що ти взагалі там робиш”, “нащо ти то зробив”. Ми йшли на ризик, але це важливіше. Війна це жах, ми хочемо, аби був мир в Україні", – зазначив Гераскевич.

Наразі Владислав перебуває в Києві, він активно займається волонтерством. Разом зі своїм батьком заснував благодійний фонд.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Владиславом Гераскевичем читайте на сайті 24 каналу за посиланням.