Гераскевич: Мы ни с кем не хотим воевать

Скелетонист представлял Украину на Олимпийских играх-2022. Гераскевич закончил выступление в Пекине на 18-й позиции. К сожалению, спортсмену не удалось сразиться за медали, однако он запомнился своей патриотической позицией.

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После выступления на Играх он взял плакат со словами: "No war in Ukraine" и продемонстрировал его на камеру.

В интервью для 24-го канала Владислав рассказал, что идея появилась еще до начала Игр.

"Хотели, чтобы весь мир увидел, что мы мирное государство, ни с кем не хотим воевать, а хотим мирного неба над головой и яркого будущего для нашего поколения. Поэтому такое мнение появилось к Олимпийским играм. На самом деле не ожидали, что будет такое большое внимание к нам. Ты ведь обычный спортсмен, занимаешься своим делом, не думаешь о том, что можешь как-то повлиять на мировую ситуацию", – рассказал Гераскевич.

Призыв к миру

Эту идею ему предложил его папа Михаил, являющийся тренером Владислава.

"Эта идея у нас возникла с папой, который является моим тренером. Мы вместе решили это сделать. Я рад, что МОК не увидел ничего политического в этом, потому что это был призыв к миру. Комитет также выступает за мир, поэтому хорошо, что против нас не выставили каких-либо санкций. Но это было бы и удивительно, если бы они нас наказали за то, что мы просто не хотим войны в нашем государстве", – сказал скелетонист.

Не боялись ли, что МОК может дисквалифицировать вас за этот жест, поскольку позиция комитета нередко бывает неоднозначной?

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Я занимаюсь скелетоном и это мое любимое дело, очень люблю этот спорт. Задаю себе цели и достигаю их, мы с командой постоянно работаем на улучшение результата. Любим когда мы выигрываем и звучит гимн Украины. Но это не имеет значения, когда в стране начинается война,

– подчеркнул спортсмен.

"Если бы меня дисквалифицировали, но не было бы войны, то для меня это будет гораздо важнее, потому что это жизнь людей. Мы занимаемся спортом, чтобы представлять Украину, но если в стране война, то нет никакого смысла в этом.

Мы шли на этот риск. Там ничего не было политического, это призыв к миру. Я не упоминал в своем обращении никакого государства. И во всех интервью говорю только о нашей стране, о том, что мы хотим мира в Украине. Воры и шапка горит, есть такое выражение, поэтому со всего мира мы получаем поддержку. А с восточной стороны – угрозы, вроде: "что ты вообще там делаешь", "зачем ты это сделал". Мы шли на риск, но это важнее. Война – это ужас, мы хотим, чтобы был мир в Украине", – отметил Гераскевич.

В настоящее время Владислав находится в Киеве, он активно занимается волонтерством. Вместе со своим отцом учредил благотворительный фонд.

Обратите внимание! Полное интервью с Владиславом Гераскевичем читайте на сайте 24 канала по ссылке.